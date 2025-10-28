Раскрывший секретные фронтовые карты командир ВСУ потребовал извинений

Командир ВСУ Манько потребовал извинений за критику после публикации карт фронта

Командующий штурмовыми войсками Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валентин Манько потребовал извинений за критику в свой адрес после публикации им карт с линией фронта. Об этом полковник написал на странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Это не военные карты и тем более без грифа "секретно". Я показал то же, что DeepState или Генштаб [ВСУ]. Только рассказал более подробно, чтобы все поняли, какую тяжелую работу мы делаем. Тогда исправьтесь и извинитесь», — обратился Манько к журналистам.

Ранее полковник опубликовал в TikTok фото карт с грифом «секретно». Сообщалось, что данные на них отличались от сведений аналитического проекта DeepState на несколько километров.

После скандала Манько повторно выложил фото секретных фронтовых карт. Он показал их в социальных сетях в лучшем качестве.