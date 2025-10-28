Бывший СССР
Раскрывший секретные фронтовые карты командир ВСУ потребовал извинений

Командир ВСУ Манько потребовал извинений за критику после публикации карт фронта
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Кадр: ГОНЧАРОВА ПОДКАСТ / YouTube

Командующий штурмовыми войсками Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валентин Манько потребовал извинений за критику в свой адрес после публикации им карт с линией фронта. Об этом полковник написал на странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Это не военные карты и тем более без грифа "секретно". Я показал то же, что DeepState или Генштаб [ВСУ]. Только рассказал более подробно, чтобы все поняли, какую тяжелую работу мы делаем. Тогда исправьтесь и извинитесь», — обратился Манько к журналистам.

Ранее полковник опубликовал в TikTok фото карт с грифом «секретно». Сообщалось, что данные на них отличались от сведений аналитического проекта DeepState на несколько километров.

После скандала Манько повторно выложил фото секретных фронтовых карт. Он показал их в социальных сетях в лучшем качестве.

