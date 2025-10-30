Из жизни
19:06, 30 октября 2025Из жизни

Мумифицированный кот стал стражем могилы короля

В церкви Британии нашли мумию кота, которая охраняла могилу короля от злых духов
Антонина Черташ

Фото: Wikipedia

В британском аббатстве обнаружили мумию кота-стража. Об этом сообщает Daily Star.

Мумифицированный кот, найденный в стенах церкви аббатства Уолтем в городе Эссексе, предположительно, охранял могилу последнего англосаксонского короля Гарольда Годвинсона, павшего в битве при Гастингсе в 1066 году. Историки считают, что кот был призван защищать монарха от злых духов и нечистой силы. Мумию повторно обнаружили во время инвентаризации архивных экспонатов музея Эппинг-Форест.

Управляющий музеем Иэн Чаннелл признался, что был шокирован, когда обнаружил останки животного: «Я не ожидал открыть коробку и увидеть внутри мумифицированного кота — это довольно пугающий объект». Сотрудники музея провели исследование и установили, что мумия ранее была помещена в стену, хотя традиционно таких кошек-стражей хоронили в домах или амбарах, а не в христианских храмах.

Уникальную находку впервые сделали в ходе реставрационных работ в Уолтемском аббатстве в 1970-х годах. Артефакт первоначально хранился в коллекции Исторического общества Уолтемского аббатства, а затем был передан в музей округа Эппинг-Форест. Архивные записи позволили установить, что мумию извлекли из внутреннего пространства стен церкви рядом с предполагаемым местом захоронения короля Гарольда.

Церковь Уолтемского аббатства, основанная в VII веке, была местом паломничества верующих, искавших исцеления у чудотворного креста, а сам король Гарольд даже восстанавливал ее после своего чудесного выздоровления. Мумия кота теперь выставлена в музее.

Ранее сообщалось, что ученые нашли на побережье Эквадора останки беременной женщины, которую принесли в жертву больше тысячи лет назад. Ее похоронили с многочисленными украшениями из бусин и сожженным подношением богам в грудной клетке.

    Все новости