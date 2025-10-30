Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
02:00, 31 октября 2025Забота о себе

Мужчины и женщины перечислили самые возбуждающие их вещи

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Gpointstudio / Freepik

Пользователи сети перечислили вещи, возбуждающие их больше всего. Опытом мужчины и женщины поделились в разделе AskReddit форума Reddit.

Многие мужчины признались, что их возбуждает вид женской груди.

Когда сосок становится таким твердым, что его видно даже сквозь бюстгальтер. Совершенно тупею от этого

Bright_Succotash_351пользователь Reddit

Один лишь взгляд на грудь моей жены производит впечатляющий эффект

Scared_Wonder2355пользователь Reddit

Одна из пользовательниц рассказала о любимом типе прикосновения.

Его рука касается внутренней стороны моего бедра, и мне становится плевать, где мы сейчас находимся

Unlucky_Arrival3823пользовательница Reddit
Материалы по теме:
«На грани сучки и хорошей девочки» Психолог учит управлять мужчинами и незаметно пускать газы. Ее советы набирают миллионы на YouTube
«На грани сучки и хорошей девочки»Психолог учит управлять мужчинами и незаметно пускать газы. Ее советы набирают миллионы на YouTube
25 ноября 2020
Люди раздувают в соцсетях личные проблемы, чтобы вызвать сочувствие. Почему на самом деле это опасно для психики?
Люди раздувают в соцсетях личные проблемы, чтобы вызвать сочувствие.Почему на самом деле это опасно для психики?
13 декабря 2022

Другую возбуждают проявления страсти на публике.

Чувствовать его эрекцию в общественном месте. Руку на моей шее или ягодицах. Когда вижу, как он с трудом поддерживает разговор из-за того, что он очень сильно возбужден

asphyxi4_пользовательница Reddit

Ранее пользователи сети назвали способы вычислить по поступкам и словам человека, разлюбившего своего партнера. Некоторые посоветовали обращать внимание на то, как человек ведет себя при других людях.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВС России нанесли удар по объекту ВСУ в Днепропетровской области

    Обнаружен способ «отключить» воспаление при диабете

    Мужчины и женщины перечислили самые возбуждающие их вещи

    Россиянам рассказали о двухдневной рабочей неделе в декабре

    Трамп поставил под вопрос усиление санкций против России

    Новая дальнобойная бомба впервые прилетела по Днепропетровску

    В Германии рассказали о ссоре Каллас и фон дер Ляйен

    В России анонсировали бомбардировки Киева из Черниговской области

    Певица Жасмин рассказала о рождении долгожданного внука

    Горсовет Одессы признал утрату украинского гражданства экс-мэра

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости