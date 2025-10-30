Мужчины и женщины перечислили самые возбуждающие их вещи

Пользователи сети перечислили вещи, возбуждающие их больше всего. Опытом мужчины и женщины поделились в разделе AskReddit форума Reddit.

Многие мужчины признались, что их возбуждает вид женской груди.

Когда сосок становится таким твердым, что его видно даже сквозь бюстгальтер. Совершенно тупею от этого Bright_Succotash_351 пользователь Reddit

Один лишь взгляд на грудь моей жены производит впечатляющий эффект Scared_Wonder2355 пользователь Reddit

Одна из пользовательниц рассказала о любимом типе прикосновения.

Его рука касается внутренней стороны моего бедра, и мне становится плевать, где мы сейчас находимся Unlucky_Arrival3823 пользовательница Reddit

Другую возбуждают проявления страсти на публике.

Чувствовать его эрекцию в общественном месте. Руку на моей шее или ягодицах. Когда вижу, как он с трудом поддерживает разговор из-за того, что он очень сильно возбужден

asphyxi4_ пользовательница Reddit

