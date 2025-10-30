Мужчины и женщины перечислили самые возбуждающие их вещи

Пользователи сети перечислили вещи, возбуждающие их больше всего. Опытом мужчины и женщины поделились в разделе AskReddit форума Reddit.
Многие мужчины признались, что их возбуждает вид женской груди.
Когда сосок становится таким твердым, что его видно даже сквозь бюстгальтер. Совершенно тупею от этого
Один лишь взгляд на грудь моей жены производит впечатляющий эффект
Одна из пользовательниц рассказала о любимом типе прикосновения.
Его рука касается внутренней стороны моего бедра, и мне становится плевать, где мы сейчас находимся
Другую возбуждают проявления страсти на публике.
Чувствовать его эрекцию в общественном месте. Руку на моей шее или ягодицах. Когда вижу, как он с трудом поддерживает разговор из-за того, что он очень сильно возбужден
