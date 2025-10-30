Наука и техника
Популярная среди россиян Bluetooth-колонка загорелась во время работы

Андрей Ставицкий
Фото: KamranAydinov / Freepik

Пользователи Bluetooth-колонок JBL из России начали жаловаться на самовозгорание устройств. Об этом сообщает Telegram-канал «Shot Проверка».

Журналисты медиа рассказали, что за последние три недели они узнали о трех случаях возгорания портативной аудиоколонки JBL Flip 6. Неизвестно, из-за чего участились подобные инциденты с колонками JBL, однако в двух из трех случаев девайс находился на зарядке.

Во всех инцидентах колонка выпускала пламя и густой дым, что грозило серьезным пожаром и уроном для здоровья пользователей. В третьем случае популярный гаджет начал гореть прямо во время воспроизведения музыки. К питанию он подключен не был. По словам владельца аппарата, сначала колонка издала странный звук, затем раздался хлопок, полетели черные осколки и стал заметен огонь.

JBL Flip 6 является одной из самых популярных моделей Bluetooth-колонок в России. Ее стоимость составляет 7-10 тысяч рублей.

В середине октября владелец Samsung Galaxy S25+ рассказал, что смартфон загорелся в руках и нанес ему ожоги. В фирме не объяснили, что произошло с телефоном, но вернули его покупателю деньги.

    Популярная среди россиян Bluetooth-колонка загорелась во время работы

