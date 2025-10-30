На Аляске произошло мощное землетрясение

На Аляске произошло землетрясение магнитудой 5,4

На Аляске в четверг, 30 октября, произошло мощное землетрясение магнитудой 5,4. Об этом сообщается на сайте Европейско-средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

Подземные толчки зафиксировали в 09:33 по местному времени (20:33 мск) на полуострове Кенай. Их эпицентр располагался в 57 километрах к востоку от города Фриц-Крик с населением 1900 человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 37 километров.

Ранее в этот же день директор Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Алексей Озеров предупредил, что в отдельных районах Камчатки вероятны землетрясения магнитудой до 10. Речь идет о Петропавловске-Камчатском, Елизово и Вилючинске.