Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
21:41, 30 октября 2025Экономика

На Аляске произошло мощное землетрясение

На Аляске произошло землетрясение магнитудой 5,4
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Konstantin Mikhailov / Russian Look / Global Look Press

На Аляске в четверг, 30 октября, произошло мощное землетрясение магнитудой 5,4. Об этом сообщается на сайте Европейско-средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

Подземные толчки зафиксировали в 09:33 по местному времени (20:33 мск) на полуострове Кенай. Их эпицентр располагался в 57 километрах к востоку от города Фриц-Крик с населением 1900 человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 37 километров.

Ранее в этот же день директор Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Алексей Озеров предупредил, что в отдельных районах Камчатки вероятны землетрясения магнитудой до 10. Речь идет о Петропавловске-Камчатском, Елизово и Вилючинске.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Такие визиты будут иметь долгосрочные последствия». Киев пригрозил журналистам за посещение «котлов» ВСУ

    На почте в Киеве взорвалась оформленная для отправки за границу посылка

    На Аляске произошло мощное землетрясение

    «Я вошел в историю». 16-летний парень с неизлечимой болезнью облетел весь мир за два месяца. Как ему это удалось?

    В Британии заявили о невозможности перехватить «Буревестник»

    Захарова заявила о планах ВСУ устроить техногенную катастрофу

    Пушилин ликвидировал Минобороны ДНР

    Пенсионерка поговорила с мошенниками и лишилась квартиры и драгоценностей

    В Китае назвали дипломатию единственным путем к миру на Украине

    Десятки собак отравили догхантеры в российском регионе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости