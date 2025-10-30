Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
23:57, 30 октября 2025Бывший СССР

На Украине мобилизовали мужчину с документами в машине

В Ровно мобилизовали мужчину, у которого документы лежали в машине
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy / Reuters

В украинском Ровно сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов) мобилизовали мужчину, несмотря на то, что его документы лежали в машине. Об этом сообщило издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Предварительно, сотрудники ТЦК задержали украинца из-за отсутствия документов. При этом мужчина кричал, что документы лежат в его машине, однако военкомы проигнорировали возражение.

Ранее в Одессе местные жители перевернули автобус ТЦК во время драки с военкомами на одном из рынков. Официальной реакции от областного ТЦК не последовало.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Такие визиты будут иметь долгосрочные последствия». Киев пригрозил журналистам за посещение «котлов» ВСУ

    «Инопланетный корабль» принял невозможный цвет и начал маневр на пути к Земле. Почему астрофизик считает его аппаратом пришельцев?

    В Китае назвали причину украинского кризиса

    Сын Медведева обратился с призывом к своей партии

    Украинцев призвали покинуть города на зиму

    Россиянам назвали способ добиться ремонта лифта в доме

    Найден ворующий деньги со смартфонов вирус

    Назван фаворит матча РПЛ между «Зенитом» и «Локомотивом»

    Названа дата и место прощания с актером Анатолием Меньщиковым

    Россиянка отсудила сотни тысяч рублей за падение на тротуаре

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости