Экономика
16:52, 30 октября 2025Экономика

На Землю обрушилась магнитная буря

ИКИ РАН: На Земле началась магнитная буря
Мария Черкасова

Фото: PeopleImages / Shutterstock / Fotodom

На Земле началась магнитная буря. Об этом сообщили специалисты Института космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН).

Буря была зарегистрирована на низком уровне G1 с перспективами роста не более чем до G2. Однако примерно после 15:00 по московскому времени буря утихла, оставив геомагнитное поле возмущенным. Возможно возобновление явления в течение дня.

События хватило для значительного усиления зоны полярных сияний, которая в определенный момент опускалась до широт Москвы. Однако полярные сияния в дневное время увидеть было невозможно.

Магнитная буря ранее наблюдалась 18 октября. Также бури прошли 12 и 1-3 октября. Пик активности пришелся на 2 октября, когда возбуждение геомагнитного поля приближалось к уровню G3 (очень сильная буря).

