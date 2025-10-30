Набиуллина напомнила о двух признаках рецессии

Набиуллина: В России не наблюдается признаков рецессии

К заявлениям о рецессии в российской экономике следует относиться ответственно. К этому призвала руководитель Банка России Эльвира Набиуллина. Ее процитировало издание «Коммерсантъ».

Она напомнила, что при рецессии неизбежно фиксируются два явления. Первое — это резкий рост безработицы, за которой следует второе — снижение реальных заработных плат. Набиуллина констатировала, что в настоящее время в России ни того, ни другого нет и близко. Более того, ситуация выглядит прямо противоположным образом: безработица находится на низких отметках и перерастает в дефицит кадров.

В начале сентября аналитик финансового рынка Андрей Бархота заявил, что в некоторых сегментах российской экономики уже сейчас наблюдаются признаки глубокой рецессии, которая может распространиться и на другие секторы.

По словам президента России Владимира Путина, прогнозы по дальнейшему развитию российской экономики имеют низкую ценность, поскольку «невозможно ничего прогнозировать даже на десять дней, не то что на годы вперед».