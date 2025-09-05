Путин заявил о невозможности спрогнозировать что-либо в российской экономике

Путин: В России невозможно ничего прогнозировать даже на десять дней вперед

С учетом внешних и внутренних факторов спрогнозировать что-либо на десять дней вперед в российской экономике сейчас представляется невозможной задачей. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), его слова приводит РИА Новости.

На этом фоне любые краткосрочные и долгосрочные прогнозы по дальнейшему развитию событий будут иметь низкую ценность. Подобное обстоятельство он назвал «тонким вопросом». «Невозможно ничего прогнозировать даже на 10 дней. Не то что на годы вперед», — резюмировал Путин.

В то же время он заявил, что очередной всплеск инфляции нанесет ощутимый вред российской экономике. Для предприятий и граждан при реализации такого сценария «ничего хорошего не будет». «Все это понимают», — заключил Путин.

К новому витку ускорения роста потребительских цен в стране, по его мнению, может привести резкое снижение ключевой ставки руководством Центробанка. Для устойчивого замедления инфляции, отметил президент, российской экономике необходимо совершить «мягкую посадку», чтобы избежать рисков глубокой рецессии в ряде отраслей.

Впрочем, некоторые эксперты утверждают, что некоторые сферы уже столкнулись если не с затяжным спадом, то с околонулевыми темпами роста. Такого мнения, в частности, придерживается аналитик финансового рынка Андрей Бархота. Нынешнюю ситуацию в российской экономике он назвал тревожной. К настоящему времени ряд отраслей, пояснил он, погрузились в глубокую рецессию. Если регулятор не опустит ключевую ставку до 16 процентов годовых на ближайшем сентябрьском заседании совета директоров, предупредил Бархота, рецессия может распространиться на другие сектора.