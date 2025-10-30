В России приготовились к сохранению проблем с сельхозтехникой

«Ъ»: В 2026 году продажи сельхозтехники в России останутся низкими из-за цен

Продажи сельхозтехники в России в следующем году останутся на текущем уровне, то есть по сравнению с не самым успешным 2024-м ожидается падение на четверть. Об этом «Коммерсанту» рассказали опрошенные участники рынка и эксперты.

Председатель правления ассоциации дилеров сельхозтехники АСХОД Александр Алтынов полагает, что до конца года рынок в лучшем случае не будет падать сильнее, чем= сейчас. В «Росспецмаше» не видят предпосылок к улучшению и в перспективе 2026 года.

Коммерческий директор технического холдинга «ЭкоНива» Геннадий Непомнящий предположил, что отдельно рынок новых машин за год немного вырастет. Это связано с выбытием старой техники и повышением цен на запчасти, что создает проблемы с ремонтом.

Алтынов напоминает, что цены на сельхозтехнику не падали даже в условиях низкого спроса, когда предприятия сокращали выпуск. Как объяснил Непомнящий, для производства внутри страны невозможность продавать продукцию дешевле связана с инфляцией, а импортная дорожает из-за логистики, таможенного оформления и утильсбора.

Источник издания в отрасли заметил, что более или менее заметный рост продаж сельхозтехники возможен только в 2027 году, хотя даже тогда возвращение к отгрузкам 2022-2023 годов ему кажется невозможным. Лучше всего ситуация ожидается в сегменте небольших тракторов для коммунального хозяйства и личного пользования, потому что они дешевые.

По словам Непомнящего, на ситуацию не повлияет даже тот факт, что запас прочности по технике у аграриев находится на грани исчерпания. Большинство из них понимают, что парк пора капитально ремонтировать или обновлять, но денег на это нет.

В первые три квартала текущего года, по данным «Росспецмаша», продажи сельхозтехники в России упали на 26,5 процента, до 114,3 миллиарда рублей. В первом полугодии падение было более заметным, но снижение ключевой ставки и укрепление рубля, сделавшие китайскую технику более доступной, немного улучшили ситуацию с продажами.

Ранее министр сельского хозяйства России Оксана Лут заявила, что в падении продаж техники виноваты производители, не желающие снижать цены. Текущие ценники чиновница называет ультиматумом аграриям.