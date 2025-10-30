Стало известно об обманывающем дроны ВСУ российском снайпере

«Красная звезда»: Российский снайпер с позывным Никон обманывает дроны ВСУ

Участвующий в специальной военной операции (СВО) российский снайпер с позывным Никон обманывает дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом стало известно из публикации газеты Минобороны России «Красная звезда».

Как рассказал Никон, его задача заключается в том, чтобы отвлечь операторов беспилотников ВСУ от основной снайперской группы, выманить беспилотник, а после уничтожить цель.

«Мы действуем преимущественно под покровом ночи (...) Существуют разнообразные ловушки и тактические хитрости, которые я раскрыть не могу. Скажу так: когда гексакоптер приближается к мнимой цели, остается дело за малым», — рассказал он.

