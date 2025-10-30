Около десяти взрывов прозвучали над Рязанью

Около десяти взрывов прозвучали над Рязанью. По предварительной информации, система противовоздушной обороны (ПВО) уничтожает украинские беспилотники, сообщает Telegram-канал Shot.

Как утверждают местные жители, громкие звуки начались примерно в три ночи. В общей сложности было слышно 8-10 взрывов в разных частях города.

Официальной информации о пострадавших и разрушениях на данный момент нет.

Ранее ночью сообщалось о взрывах над городом Борисоглебск в Воронежской области. Громкие звуки раздались примерно в 01:30 ночи — сначала на окраине Борисоглебска, а затем в его северной части.