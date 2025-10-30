«Адская боль». 167 россиян заразили гепатитом в онкоцентре. Очаг в кабинете КТ скрывали месяцами, через него прошли тысячи людей

Бастрыкин поручил доложить о расследовании заражения гепатитом жителей Камчатки

В Камчатском краевом онкологическом диспансере 167 человек заразились гепатитом B и C после компьютерной томографии. Причем эта цифра может вырасти — расследование Роспотребнадзора продолжается. Известно о смерти части пациентов, но почти невозможно выяснить, что именно их погубило — рак или смертельно опасная инфекция, которой их заразили медработники. Министр здравоохранения края уволен, глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании всех обстоятельств заражения людей.

Масштабы заражения пациентов гепатитом могли скрывать

Власти Камчатки впервые объявили о вспышке гепатита в январе 2025 года, сообщив о десятках инфицированных. Однако, как выяснилось, о проблеме в органах камчатского здравоохранения узнали гораздо раньше.

Подтверждение тому — история пациента Владимира (имя изменено), которую рассказала региональная газета «Вести». В апреле 2024 года Владимир почувствовал недомогание. В поликлинике у него диагностировали «токсичное отравление препаратами», которые он принимал для лечения рака. И только в июне в краевой больнице у него обнаружили гепатит C.

В конце ноября, находясь в инфекционном отделении этой больницы, Владимир встретил еще одного пациента из онкодиспансера, который тоже лечился от гепатита C. Лечащий врач подтвердил: таких случаев уже больше десяти, и все пострадавшие ранее делали КТ в онкодиспансере. Осознав масштаб проблемы, Владимир написал заявление на имя главного санитарного врача Камчатки, но получил лишь формальный ответ.

Насколько опасен гепатит Гепатиты B и C — вирусные инфекции, поражающие печень. В основном они передаются через кровь. В медицинских учреждениях заражение происходит при использовании нестерильных инструментов, многократном использовании шприцев и игл, нарушении правил обработки оборудования. «У многих людей на начальной стадии вообще не проявляются симптомы болезни, — рассказывает врач-инфекционист Наталья Киселева. — Симптомы могут появиться через 30–80 дней: это тошнота, рвота, боль в животе и суставах, ощущение постоянной усталости, лихорадка. Кожа и белки глаз желтеют». Особую угрозу несет хроническая форма болезни. «Опасность бессимптомно протекающего гепатита в том, что он может перерасти в цирроз печени, а также спровоцировать развитие рака», — поясняет Киселева. Гепатит C сегодня полностью излечим при помощи противовирусных препаратов. Но с гепатитом B ситуация сложнее — полное излечение наступает редко, требуется пожизненная поддерживающая терапия и строгая диета. Для онкологических пациентов, и без того ослабленных болезнью и химиотерапией, дополнительная вирусная нагрузка на печень часто становится фатальной.

Тогда он начал отправлять обращения во все инстанции, в том числе депутатам Госдумы. В середине декабря 2024 года на Камчатку прибыла федеральная комиссия. По итогам проверки Роспотребнадзор обратился в суд с представлением о нарушении санитарно-эпидемиологического законодательства.

Петропавловск-Камчатский городской суд признал онкодиспансер виновным в нарушении санитарных норм, связанных с использованием расходных материалов и процедурами в кабинете КТ. На тот момент речь шла о 50 случаях заражения гепатитом.

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Инфекция распространялась из очага месяцами

Расследование выявило не отдельные ошибки, а тотальный провал санитарно-эпидемиологического режима. Губернатор Владимир Солодов сообщил о целом ряде грубейших нарушений:

[Нарушения] связаны со стерилизацией, использованием расходных материалов и процедурами, которые использовались в первую очередь в связи с компьютерной томографией. Действие очага распространения инфекции было длительным — в течение нескольких месяцев Владимир Солодов губернатор Камчатки

По одной из версий, пациенты заразились через общие флаконы с физраствором, которым промывали капельницы перед томографией с контрастным веществом, которое вводится в организм перед исследованием.

Заражение лишило пациентов шанса на излечение от рака

Точное число смертей от последствий заражения установить практически невозможно — многие пациенты одновременно боролись с раком, и выделить роль гепатита в летальном исходе крайне сложно. Однако для онкобольных дополнительная инфекция зачастую становилась фатальным ударом, перекрывавшим путь к излечению.

В феврале 2025 года не стало 37-летнего Хаета Халилова, три года боровшегося с раком. В 2024 году он заразился гепатитом B, который практически полностью разрушил его печень.

Из-за этого врачи были вынуждены полностью отказаться от химиотерапии, лишив его последнего шанса на спасение

Незадолго до смерти Халилов делился переживаниями: «У меня адские боли, потому что опухоль растет. Она начала давить на кишечник, у меня почти непроходимость. Я не могу есть, меня рвет часто».

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Еще одна история — о пациенте по имени Павел. Он узнал о гепатите С, когда ему отказали в продолжении лечения рака из-за критически ухудшившихся показателей печени. Его шансы на выживание свелись к минимуму.

Любая химиотерапия — это токсины. Печень играет ключевую роль в утилизации препаратов, а дополнительная вирусная нагрузка создает непосильную для органа нагрузку. Вирусное поражение печени может спровоцировать острую печеночную недостаточность и гибель пациента Евгений Черемушкин врач-онколог, кандидат медицинских наук

По словам онколога Черемушкина, в таких случаях противоопухолевую терапию приходится отсрочивать, снижать дозировки или проводить с постоянной оглядкой на риски. Это не только усложняет лечение, но и крадет у пациентов драгоценное время, необходимое для борьбы с раком.

Как отреагировали власти региона

Петропавловск-Камчатский городской суд признал онкодиспансер виновным в нарушении санитарно-эпидемиологических норм. Работа кабинета КТ на месяц приостанавливалась для санобработки. Министр здравоохранения Камчатки Александр Гашков отправлен в отставку, к административной ответственности привлечены руководитель диспансера и его заместитель. Возбуждено уголовное дело о преступной халатности.

Губернатор Камчатки Солодов главной претензией назвал «запоздалое реагирование» руководства диспансера и Минздрава на вспышку гепатита: система сработала на сокрытие катастрофы, а не на спасение людей

Пострадавшие пациенты начали подавать иски о компенсации морального вреда.

Главный врач онкодиспансера Наталья Зиганшина заявила о мерах по восстановлению доверия:

Мы установим видеонаблюдение не только в кабинете КТ, но и в кабинете МРТ. Медицинский персонал будет показывать пациентам, какие препараты используются и откуда берутся. Все медикаменты будут извлекаться из упаковки на глазах у пациентов

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Полная картина еще до конца не ясна. Каждый месяц через кабинет КТ онкодиспансера проходили тысячи пациентов, которым вводили контрастное вещество. Окончательные цифры установит специальное расследование, включающее сложные генетические экспертизы для точного определения источника заражения. Чтобы выявить все случаи инфицирования, в крае проводят массовый забор крови — проверяют не только тех, кто делал КТ, но и тех, кому в диспансере проводили другие инвазивные процедуры.

Вспышка на Камчатке — не первый подобный случай

Трагедия на Камчатке повторяет ситуацию, произошедшую в Амурской области. Там с 2009 по 2018 год в детской областной больнице гепатитом С заразили 169 детей. Расследование показало, что причиной стали системные нарушения: при работе с катетерами для переливания крови медперсонал использовал нестерильные перчатки и нестерильные инструменты.