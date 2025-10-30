Бывший СССР
Пленный солдат ВСУ рассказал об оплате за убийства дезертиров

Пленный Дзюба: Солдаты ВСУ получают деньги за убийство дезертиров
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Thomas Peter / Reuters

Украинские военные получают денежные бонусы за убийства дезертиров. Об этом рассказал пленный военнослужащий 14-й бригады Нацгвардии Украины Сергей Дзюба, передает ТАСС.

«Если не даем убежать с позиций, если пресекаем — есть бонусы, есть случаи, что средства получают за гибель [дезертиров]», — передает агентство слова пленного военнослужащего.

По его словам, уровень довольствия в Национальной гвардии Украины ниже, чем непосредственно в Вооруженных силах республики (ВСУ).

Ранее пленный боец ВСУ Дмитрий Хвостик заявил, что после обстрелов курских храмов назвал бы украинских военнослужащих безбожниками. После того, как украинский военный добровольно сдался в плен, российские бойцы показали ему разбитые храмы Курской области.

