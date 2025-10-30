С 31 октября по всей Украине введут круглосуточные почасовые отключения света

С пятницы, 31 октября, круглосуточные почасовые отключения электроэнергии введут по всей Украине из-за сложной ситуации в энергосистеме. Об этом в Telegram-канале проинформировала национальная энергетическая компания «Укрэнерго».

«Из-за сложной ситуации в энергосистеме завтра, 31 октября, круглосуточно во всех регионах Украины будут применяться меры ограничения потребления (электроэнергии — прим. «Ленты.ру»)», — сказано в заявлении.

Уточняется, что для промышленных предприятий введут круглосуточные графики ограничения мощности.

15 октября в Полтавской и Кировоградской областях Украины введены аварийные отключения света. Уточнялось, что Национальная энергетическая компания «Укрэнерго» распорядилась применить три очереди аварийных отключений света.

Также ранее стало известно, что Украина большую часть зимы может провести без света. Как рассказал представитель одной из украинских государственных энергокомпаний, возможен вариант, при котором электричество будет поставляться по два часа, после чего будет четырехчасовой перерыв.