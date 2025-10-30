Почетный президент РФС сделал выбор между Пеле и Марадоной

Вячеслав Колосков предпочел Пеле Марадоне

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков сделал выбор между бразильцем Пеле и аргентинцем Диего Марадоной, оценивая уровень их гениальности. Об этом сообщает ТАСС.

По мнению функционера, Пеле более гениален. «Но, без сомнения, Марадона был выдающимся футболистом, приближенным к гениальности», — добавил Колосков.

Он отметил, что узнал о Марадоне в 1979 году после чемпионата мира среди молодежных команд, тогда сборная Аргентины обыграла команду СССР в финале. По словам Колоскова, тогда об аргентинце не говорили, как о великом футболисте.

Марадона известен выступлениями за «Барселону», «Наполи» и «Ньюэллс Олд Бойз». В составе сборной Аргентины он стал чемпионом мира в 1986 году. Марадона — лучший футболист XX века по мнению ФИФА.

Пеле — трехкратный чемпион мира по футболу. Он выступал в составе «Сантоса» на протяжении 18 лет и вместе с командой шесть раз становился чемпионом Бразилии.