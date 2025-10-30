Ценности
12:31, 30 октября 2025
Ценности

Популярная модель вышла в свет в прозрачном корсете

Американская модель Брукс Нейдер пришла в клуб в откровенном корсете
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Maya Dehlin Spach / Getty Images

Популярная американская модель Брукс Нейдер посетила клуб Palm Tree Club в Майами в откровенном образе. Соответствующие кадры публикует Page Six.

28-летняя манекенщица вышла в свет в прямых джинсах и прозрачном корсете без бретелей, декорированном атласом и кружевом. Упомянутое изделие подчеркнуло грудь звезды. В то же время стилисты завили ее волосы в крупные локоны, а визажисты нанесли макияж в нейтральных оттенках.

В августе популярная модель случайно оголила грудь на камеру. Манекенщица была запечатлена в белом облегающем платье на тонких бретелях и с глубоким декольте.

