Популярная модель вышла в свет в прозрачном корсете

Американская модель Брукс Нейдер пришла в клуб в откровенном корсете

Популярная американская модель Брукс Нейдер посетила клуб Palm Tree Club в Майами в откровенном образе. Соответствующие кадры публикует Page Six.

28-летняя манекенщица вышла в свет в прямых джинсах и прозрачном корсете без бретелей, декорированном атласом и кружевом. Упомянутое изделие подчеркнуло грудь звезды. В то же время стилисты завили ее волосы в крупные локоны, а визажисты нанесли макияж в нейтральных оттенках.

В августе популярная модель случайно оголила грудь на камеру. Манекенщица была запечатлена в белом облегающем платье на тонких бретелях и с глубоким декольте.