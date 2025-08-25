Популярная модель случайно оголила грудь на камеру

Популярная американская модель Брукс Надер оконфузилась на камеру. Соответствующие кадры появились в ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

29-летняя манекенщица была запечатлена в белом облегающем платье на тонких бретелях и с глубоким декольте. При этом на одном из кадров она наклонилась на яхте к воде, случайно обнажив грудь без бюстгальтера.

Свой образ звезда дополнила шляпой в ковбойском стиле, солнцезащитными очками и массивным колье. Также она сделала макияж в нейтральных оттенках.

В апреле Брукс Надер случайно оголила грудь на красной дорожке. Модель пришла на состоявшуюся в Беверли-Хиллз церемонию в белом платье с вырезами на спине, талии и боках.