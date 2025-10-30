Последствия наезда 240-тонного грузовика на авто с россиянкой внутри попали на видео

В районе Ачинска под Красноярском 240-тонный БелАЗ наехал на легковушку с россиянкой внутри. Об этом сообщает Telegram-канал Kras Mash.

По информации издания, женщина-водитель легковой машины не пострадала, травмы получила лишь ее пассажирка. Последствия наезда грузовика попали на видео.

Судя по опубликованным кадрам, передняя часть легкового авто оказалась полностью раздавлена. Предположительно, восстановлению транспортное средство уже не подлежит.

Ранее сообщалось, что в Ставропольском крае микроавтобус, перевозивший детей, столкнулся с легковым автомобилем. В результате ДТП есть пострадавшие.