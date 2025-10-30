Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:28, 30 октября 2025Россия

Появились новые подробности боев с попавшими в окружение в районе Купянска солдатами ВСУ

Минобороны: Пресечены две попытки ВСУ контратаковать в районе Купянска
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Российские военные пресекли две попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) контратаковать в районе Купянска. Новые подробности боев с попавшими в окружение украинскими солдатами появились в сводке Минобороны.

Бои как в самом населенном пункте Купянск, так и и на левом берегу реки Оскол продолжают вести подразделения группировки войск «Запад». В частности, российские бойцы не дали противнику восстановить контроль над переправой через реку в районе населенного пункта Садовое. Штурмовая группа 144-й механизированной бригады ВСУ была уничтожена.

Кроме того, 92-я штурмовая бригада ВСУ попыталась провести контратаки со стороны населенного пункта Петровка Харьковской области для деблокирования окруженных подразделений, но безуспешно.

Потери ВСУ составили около 50 солдат и шесть единиц военной техники, в том числе были уничтожены самоходная артиллерийская установка и два пикапа.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил российских бойцов с окружением Купянска и успехами на других направлениях. Он предупредил, что противник будет предпринимать попытки деблокировать свои группировки, в том числе за счет действий в соседних районах.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Американский генерал заговорил о неизбежной войне после приказа Трампа

    Егор Крид отменил концерты из-за проблем со здоровьем

    Семья пропавшего в Босфоре пловца объявила награду за информацию о нем

    Российский школьник перепутал силиконовый глаз с мармеладом и попал в больницу

    В еще одном российском лесу нашли женщину без головы

    Слова Трампа о начале ядерных испытаний в США объяснили

    Мужчина за семь лет вырастил на лице двухкилограммовую опухоль

    В России признали невозможность самостоятельной добычи газа в Арктике

    Ведущий Первого канала раскрыл особенность продуктовых магазинов в Северной Корее

    Китай отреагировал на решение Трампа о возобновлении ядерных испытаний

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости