Появились новые подробности боев с попавшими в окружение в районе Купянска солдатами ВСУ

Минобороны: Пресечены две попытки ВСУ контратаковать в районе Купянска

Российские военные пресекли две попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) контратаковать в районе Купянска. Новые подробности боев с попавшими в окружение украинскими солдатами появились в сводке Минобороны.

Бои как в самом населенном пункте Купянск, так и и на левом берегу реки Оскол продолжают вести подразделения группировки войск «Запад». В частности, российские бойцы не дали противнику восстановить контроль над переправой через реку в районе населенного пункта Садовое. Штурмовая группа 144-й механизированной бригады ВСУ была уничтожена.

Кроме того, 92-я штурмовая бригада ВСУ попыталась провести контратаки со стороны населенного пункта Петровка Харьковской области для деблокирования окруженных подразделений, но безуспешно.

Потери ВСУ составили около 50 солдат и шесть единиц военной техники, в том числе были уничтожены самоходная артиллерийская установка и два пикапа.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил российских бойцов с окружением Купянска и успехами на других направлениях. Он предупредил, что противник будет предпринимать попытки деблокировать свои группировки, в том числе за счет действий в соседних районах.

