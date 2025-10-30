Преследовавший бывшую девушку российский депутат выступил со встречным обвинением

Преследовавший бывшую девушку депутат Блохин обвинил ее в бэнксинге

Депутат Заксобрания Свердловской области Станислав Блохин, преследовавший бывшую девушку, выступил со встречным обвинением. Россиянин упрекнул экс-возлюбленную в бэнксинге, передает РЕН ТВ.

По сведениям телеканала, парламентарий объявил, что его нервная система не выдержала расставания с девушкой. Блохин отметил, что его хотели положить в стационар, но он отказался.

Депутат уверен, что у него патологическое влечение к бывшей пассии.

Эксперты пояснили, что бэнксингом следует считать тренд в отношениях, при котором один из партнеров медленно и незаметно эмоционально отдаляется, а затем внезапно разрывает их без объяснения причин, оставляя второго в недоумении. Выражение возникло из-за творчества художника Бэнкси, чьи работы приобрели популярность из-за практически моментальных исчезновений.

В конце октября бывшая спутница депутата Заксобрания Свердловской области обвинила его в сталкинге и угрозах.