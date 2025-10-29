Бывшая девушка российского депутата обвинила его в сталкинге и угрозах

Экс-спутница депутата Свердловского ЗС Блохина обвинила его в преследованиях

Бывшая спутница депутата Заксобрания Свердловской области Станислава Блохина обвинила его в преследованиях. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

Девушка, которая работает моделью, рассказала, что после расставания депутат выслеживал ее, выламывал за нею двери и силой затаскивал в такси. Помимо этого, он, по словам россиянки, разбил два ее телефона. Сильно поврежденные гаджеты показаны на опубликованном канало видео.

По данным канала, Блохин и раньше отличался буйным поведением. В начале 2025 года он устроил дебош на борту самолета, следовавшего из Москвы в Екатеринбург.

