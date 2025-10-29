Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:42, 29 октября 2025Россия

Бывшая девушка российского депутата обвинила его в сталкинге и угрозах

Экс-спутница депутата Свердловского ЗС Блохина обвинила его в преследованиях
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Станислав Блохин / YouTube

Бывшая спутница депутата Заксобрания Свердловской области Станислава Блохина обвинила его в преследованиях. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

Девушка, которая работает моделью, рассказала, что после расставания депутат выслеживал ее, выламывал за нею двери и силой затаскивал в такси. Помимо этого, он, по словам россиянки, разбил два ее телефона. Сильно поврежденные гаджеты показаны на опубликованном канало видео.

По данным канала, Блохин и раньше отличался буйным поведением. В начале 2025 года он устроил дебош на борту самолета, следовавшего из Москвы в Екатеринбург.

Ранее депутат из подмосковной Дубны Екатерина Аратова матом высказалась о недовольных вырубкой деревьев горожанах. После того как ролик распространился в сети, Аратова принесла свои извинения и пояснила, что видео было записано еще до начала ее полномочий.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «К нам станут перебегать украинские генералы». В России заявили о начале «эпидемии котлов» у ВСУ

    В Госдуме раскритиковали извинения губернатора Запорожья перед курянами

    Трампа наградили

    Раскрыт способ «Буревестника» обойти «Золотой купол» США

    ЦБ оценил влияние слабого рубля на российскую экономику

    Трамп подпишет указ против «дурацкой электропроводки»

    Трамп назвал Моди «убийцей, который жаждет драки»

    МИД Китая анонсировал встречу Трампа и Си Цзиньпина

    В Таджикистане заявили о важности расширения обучения детей в России

    В украинской полиции объяснили преследование экс-мэра Одессы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости