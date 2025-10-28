Российский депутат объяснилась после видео с матом в адрес жителей

MSK1.RU: Депутат из Подмосковья извинилась за видео с матом в адрес жителей

Муниципальный депутат подмосковной Дубны Екатерина Аратова извинилась за видео с матом в адрес жителей, которые выступали против вырубки леса и благоустройства. Ее комментарий публикует MSK1.RU.

Парламентарий объяснила, что ролик был записан полтора года назад, когда она еще не была депутатом, а просто активным жителем.

«Я хочу принести извинения всем, кто посмотрел это видео. Я не должна была в столь эмоциональной форме записывать свое мнение — и впредь этого не повторится. Хочу напомнить, что за эти полтора года многое изменилось: меня избрали депутатом и я стала представителем партии», — заявила Аратова.

Издание обратило внимание, что аккаунт, где изначально было опубликовано видео с матом, сейчас закрыт.

Ранее в сети распространился ролик, где Аратова выразила негодование озабоченностью жителей по поводу вырубки зеленых насаждений. «Если вам очень так важна природа, ***** [уходите] в лес», — говорила она.

