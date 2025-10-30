Пьяный россиянин развращал девочек около школ

В Архангельской области арестован мужчина, развращавший девочек у школ

В Новодвинске задержан 54-летний мужчина, который развращал девочек у школ. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по Архангельской области.

По данным следствия, в мае и сентябре фигурант подходил к девочкам и уговорами пытался склонить их к непристойным действиям. Все это он делал в пьяном состоянии.

В отношении него возбуждено уголовное дело по частям 3 и 5 статьи 135 УК РФ («Развратные действия, совершенные в отношении двух или более лиц»). Сейчас мужчина арестован.

