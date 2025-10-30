Мир
22:56, 29 октября 2025

Раскрыты подробности о встрече американской делегации с депутатами Госдумы

РИАН: Луна возглавит делегацию конгресса США на встрече с депутатами Госдумы
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press

Член палаты представителей США от Республиканской партии Анна Паулина Луна подтвердила информацию о том, что станет главой делегации американского конгресса на встрече с российскими парламентариями. Об этом сообщают журналисты РИА Новости, получившие ответ на соответствующий запрос.

«Я возглавлю делегацию членов конгресса для встречи с российской Думой», — сообщила конгрессвумен.

Кроме того, она также уточнила, что сейчас по дипломатическим каналам происходит согласование относительно места проведения этой встречи.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сделал анонс скорой встречи депутатов российской Госдумы с членами Конгресса США. По его мнению, в настоящее время Москва, Вашингтон и Киев приближаются к окончательному разрешению украинского конфликта дипломатическим путем.

