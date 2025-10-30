Наука и техника
Разработан способ восстановления сердца после инфаркта

CR: Молекула circ-cdr1a помогает сердечным клеткам восстанавливаться
Екатерина Графская
Екатерина Графская

Ученые из Медицинской школы Университета Темпл (США) нашли ранее неизвестный механизм, который помогает сердцу заживать после инфаркта. Исследование, опубликованное в журнале Circulation Research (CR), показало, что особая молекула — кольцевая РНК под названием circ-cdr1as — помогает иммунным клеткам переключаться в «режим восстановления» и уменьшает воспаление в поврежденной сердечной ткани.

Обычно макрофаги, клетки иммунной системы, сначала уничтожают микробы и отмершие клетки, а затем переходят к заживлению. Ученые обнаружили, что после инфаркта уровень circ-cdr1as в сердце снижается, из-за чего процесс восстановления нарушается. Когда исследователи вернули уровень этой молекулы к норме, сердце животных восстанавливалось быстрее, а область повреждения становилась меньше.

Авторы считают, что это открытие может стать основой для новых методов лечения сердечных заболеваний. В будущем такие препараты смогут активировать естественные механизмы регенерации и помочь пациентам быстрее восстановиться после инфаркта.

