Наука и техника
14:20, 23 октября 2025Наука и техника

Найден ключ к защите от сердечных болезней

The BMJ: Ограничение сахара в детстве снижает риск сердечных заболеваний
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Guillermo Spelucin R / Shutterstock / Fotodom

Сокращение потребления сахара в раннем возрасте может обеспечить долговременную защиту сердца. К такому выводу пришли британские ученые, проанализировав данные о влиянии послевоенного нормирования сахара в Великобритании. Результаты опубликованы в журнале The BMJ.

Исследователи использовали данные 63 тысяч участников UK Biobank, родившихся между 1951 и 1956 годами, часть из которых в детстве жила в условиях сахарного дефицита. У людей, чье потребление сахара было ограничено с периода беременности матери до двухлетнего возраста, риск сердечно-сосудистых заболеваний во взрослом возрасте оказался на 20 процентов ниже, а вероятность инфаркта, инсульта и сердечной недостаточности — на 25-30 процентов ниже, чем у тех, кто не сталкивался с нормированием.

Ученые отмечают, что первые 1000 дней жизни — критический период, когда рацион оказывает долгосрочное влияние на здоровье. Раннее ограничение сахара снижает риск диабета и гипертонии, что в дальнейшем защищает сердце и сосуды.

Авторы подчеркивают, что политика послевоенного нормирования сахара фактически соответствовала современным рекомендациям ВОЗ — не более 40 граммов сахара в день для взрослых и отсутствие добавленных сахаров в питании детей до двух лет. По их мнению, опыт прошлого показывает, что ограничение сахара в раннем возрасте может стать эффективной стратегией профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.

Ранее ученые выяснили, что ограничение сахара в раннем возрасте также снижает риск астмы и хронических заболеваний легких во взрослом возрасте.

