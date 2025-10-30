Мир
Рейтинг Макрона повторил исторический антирекорд

Рейтинг одобрения Макрона составил 11 процентов среди французов
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Luka Dakskobler / Globallookpress.com

Рейтинг одобрения президента Франции Эммануэля Макрона составил 11 процентов среди избирателей. Об этом свидетельствуют данные опроса социологической компании Verian Group по заказу газеты Le Figaro.

«Недоверие к Эммануэлю Макрону достигает новых высот», — отметили в компании.

Verian Group указывает, что нынешний рейтинг Макрона повторил исторический антирекорд бывшего президента страны Франсуа Олланда в ноябре 2016 года после выхода книги «Президент не должен так говорить». Тогда потеря популярности побудила Олланда отказаться от планов баллотироваться на второй президентский срок.

Ранее высокопоставленные европейские источники журнала Politico заявили, что дипломаты из стран Евросоюза готовятся к завершению карьеры Макрона и пишут ему «политический некролог».

