Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:29, 30 октября 2025Экономика

Россиян предупредили об опасности выбрасывания в унитаз одного предмета

Эколог Гулимова: Смывать ватные палочки в унитаз опасно для экологии
Александра Качан (Редактор)

Фото: lifefoto / Shutterstock / Fotodom

Выбрасывание ватных палочек и других содержащих пластик предметов в унитаз наносит серьезный вред окружающей среде. Об этом россиян предупредила эксперт по экологии Валерия Гулимова в беседе с «Радио 1».

По ее словам, очистные сооружения не предназначены для нерастворимых, неперерабатываемых, неподверженных химическому воздействию отходов. «Их попадание в органический поток является незапланированным, то есть засоряет и приводит к сбоям в работе дорогостоящего оборудования и делает невозможным нормальный цикл очистки воды», — пояснила эксперт.

Гулимова добавила, что даже если такой предмет минует очистные сооружения, он попадет в водоем, где станет угрозой для флоры и фауны. Пластик не только надолго остается в воде, так как разлагается сотни лет, но и вредит местным обитателям, которые принимают его за еду.

Ранее в Казани «Водоканал» пообещал научить местных жителей пользоваться унитазами после того, как мэр города Ильсур Метшин заявил, что горожане спускают туда «что ни попадя», из-за чего в городе часто происходят засоры.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин приказал пустить украинских и иностранных журналистов в «котлы» ВСУ. Минобороны сделало заявление

    Ольга Серябкина показала внешность без макияжа

    Доллар официально подорожал на рубль

    Wildberries задумала купить страховую компанию

    Tesla решила в десятый раз отозвать одну из своих машин

    Представитель РПЦ отреагировал на совет идти в церковь изменившим женам россиянам

    Россиянам подсказали простые способы с легкостью пережить шестидневную рабочую неделю

    Захарова рассказала о попытках Запада использовать рычаги давления на Россию

    Пентагон приказал военным Нацгвардии США быть готовыми к подавлению беспорядков

    Российская пенсионерка развращала малолетнего внука при его отце

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости