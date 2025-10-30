Россиян предупредили об опасности выбрасывания в унитаз одного предмета

Выбрасывание ватных палочек и других содержащих пластик предметов в унитаз наносит серьезный вред окружающей среде. Об этом россиян предупредила эксперт по экологии Валерия Гулимова в беседе с «Радио 1».
По ее словам, очистные сооружения не предназначены для нерастворимых, неперерабатываемых, неподверженных химическому воздействию отходов. «Их попадание в органический поток является незапланированным, то есть засоряет и приводит к сбоям в работе дорогостоящего оборудования и делает невозможным нормальный цикл очистки воды», — пояснила эксперт.
Гулимова добавила, что даже если такой предмет минует очистные сооружения, он попадет в водоем, где станет угрозой для флоры и фауны. Пластик не только надолго остается в воде, так как разлагается сотни лет, но и вредит местным обитателям, которые принимают его за еду.
Ранее в Казани «Водоканал» пообещал научить местных жителей пользоваться унитазами после того, как мэр города Ильсур Метшин заявил, что горожане спускают туда «что ни попадя», из-за чего в городе часто происходят засоры.