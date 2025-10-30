Россиянам напомнили о сокращенном рабочем дне

Подольская: В России 1 ноября будет сокращенным рабочим днем

Рабочий день в субботу, 1 ноября, должен быть сокращенным на один час для работников на пятидневной рабочей неделей. Об этом напомнила в разговоре с РИА Новости эксперт РАНХиГС Татьяна Подольская.

Она пояснила, что этот день считается предпраздничным. Собеседница агентства отметила, что это связано с переносом выходного дня с субботы на понедельник, 3 ноября.

Ранее Татьяна Подольская заявила, что россиян ожидает трехдневная рабочая неделя с 5 по 7 ноября в связи с празднованием Дня народного единства 4 ноября. Всего в ноябре будет 30 дней. Общее количество рабочих дней при пятидневной рабочей неделе в этом месяце — 19, а количество выходных и праздничных — 11.