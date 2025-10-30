Забота о себе
18:30, 30 октября 2025Забота о себе

Россиянам подсказали простые способы с легкостью пережить шестидневную рабочую неделю

Врач Зятенкова: Перерывы в работе каждые 1,5 часа помогут пережить шестидневку
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Vadim Bogulov / Unsplash

Руководитель клиники предиктивной и интегративной медицины НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России Елена Зятенкова подсказала рабочие способы с легкостью пережить длинную рабочую неделю. Ее советы цитирует aif.ru.

Главное правило во время шестидневки, по мнению Зятенковой, — ложиться спать в одно и то же время и спать не менее семи часов. Она подчеркнула, что полноценный сон повышает трудоспособность и помогает избежать переутомления. Также она посоветовала каждые 1,5 часа делать короткие перерывы в работе на 5-10 минут. «Снизьте визуальный шум: уберите с рабочего стола то, что отвлекает. Это помогает лучше концентрироваться», — добавила врач.

Специалистка предупредила, что нагрузка сильнее ощущается к концу недели, поэтому она рекомендовала на последние рабочие дни оставить самые простые задачи, которые не требуют больших усилий. Кроме того, она призвала сбалансированно питаться и каждый день гулять на свежем воздухе хотя бы 10 минут. Не менее важно, по ее мнению, после окончания трудовой недели переключиться на отдых: убрать уведомления о рабочих задачах и запланировать вечер в расслабленной атмосфере.

Зятенкова подчеркнула, что людям с хроническими заболеваниями во время шестидневки нужно быть особенно внимательными к себе. Врач посоветовала им не перерабатывать, полностью исключить энергетики и не злоупотреблять кофеином. Идеальным началом дня она назвала легкую зарядку и растяжку.

Ранее врач-офтальмолог Анна Шамарова дала офисным работникам совет, как спасти зрение. Чтобы глаза отдыхали, она призвала следовать правилу «20-20-20», то есть каждые 20 минут давать глазам отдых на 20 секунд.

