Россиянам развеяли три мифа о температуре

Врач Агапкин заявил, что при высокой температуре нельзя утепляться

Врач-реабилитолог Сергей Агапкин развеял в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» три распространенных мифа о температуре. Выпуск с рекомендациями специалиста доступен на платформе «Смотрим».

Агапкин призвал не пить жаропонижающие лекарства, когда температура только начинает нарастать. «Я, кстати, многих людей знаю, которые при повышении температуры чуть выше 37°C тут же начинают пить жаропонижающее (...) Сбивая ее без необходимости, мы мешаем организму выполнять свою работу», — посетовал врач. Он назвал температуру до 38,5°C защитной реакцией тела и объяснил, что она помогает иммунной системе бороться с вирусами.

Также медик призвал россиян не утепляться при высокой температуре, вопреки распространенному совету. По словам специалиста, этот шаг даже может быть опасным: если человек с жаром укутается, его тело не сможет отдать лишнее тепло через кожу, и температура может подняться еще выше.

Наконец, Агапкин назвал ошибочным мнение о том, что только высокая температура сигнализирует о тяжелой болезни. Реабилитолог отметил, что при недуге важно обращать внимание на все симптомы, в том числе на сильную головную боль, кашель, ломоту в теле и другие.

Ранее Агапкин рассказал, какие опасные состояния могут прятаться за утренней усталостью. По его словам, чувство разбитости сразу после сна возникает у людей с анемией.