19:06, 30 октября 2025Путешествия

Россияне назвали единственную проблему во время поездки в Китай

Туристы из России пожаловались на очереди на паспортном контроле на границе КНР
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Evening_tao / Freepik

Россияне назвали туроператорам проблему, с которой они столкнулись на въезде в Китай. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Туристы жалуются на большие очереди на паспортном контроле в КНР. Причиной задержек является требование пограничников сдавать отпечатки пальцев и направлять документы на сканирование. Самостоятельно пройти контроль с помощью техники на границе недостаточно.

В остальном российские путешественники оставляют только положительные отзывы во время поездок по стране. «Недавно в Гуйяне пропустили быстро. Офицер смотрел паспорт, остановился на турецких штампах, спросил цель поездок, ответила: "Туризм". Ну и все», — сообщают россияне.

Ранее российский путешественник описал Китай фразой «одна ошибка может испортить отпуск». Автор публикации посоветовал туристам серьезно готовиться к поездке.

