Россияне стали скупать мясо лошадей

Россияне стали скупать конину перед наступлением года лошади

В преддверии 2026 года, который по восточному календарю будет годом красной огненной лошади, россияне стали активно скупать конину к праздничному столу. Как сообщает Baza со ссылкой на аналитиков «Честного знака», объемы российского производства тушенки из конины увеличились.

В марте этого года количество выпущенной продукции составило 39 тонн, в июле — 76 тонн, в августе — 118 тонн, а в октябре — 276 тонн. Эксперты связывают рост производства напрямую с ростом спроса среди покупателей. О популярности закусок из конины говорят и российские фермеры. По их словам, стали чаще покупать не только тушенку, но также вяленую конину и деликатесную колбасу с конским мясом, салом и специями.

Рост популярности конины может быть отчасти обусловлен суевериями. Пользователи социальных сетей полагают, что наличие такого мяса на новогоднем столе поможет «задобрить» символ грядущего года и привлечь в дом благополучие. Не менее важна и одежда, в которой будут встречать Новый год. Красную огненную лошадь считают символом страсти, энергии и свободы. Считается, что новогоднюю ночь нужно встречать в нарядах, которые отражают уверенность и смелость, но сохраняют при этом элегантность. Одним из главных оттенков станет красный, который можно дополнить кремовым, карамельным или золотистым.

С другой стороны, рост спроса на конину может отражать и вполне прагматичный тренд. Перед праздниками продукты традиционно дорожают, так что россиянам советуют закупаться впрок. Независимый эксперт FMCG рынка Александр Анфиногенов рекомендовал уже сейчас купить консервы (зеленый горошек, грибы, оливки, маслины, кукурузу или рыбные), а также заправки для салатов, маринованные огурцы, красную икру, растительное масло, крупы для салатов и гарниров, конфеты, компоненты для десертов (сгущенку, мед, джемы, шоколадную пасту, муку для выпечки, шоколад), сладкие напитки (газировки, соки). Кроме того, не рано приобрести и птицу, которую можно хранить до Нового года в морозилке.