09:01, 30 октября 2025Путешествия

Россиянка описала жизнь в Норвегии словами «мясной отдел напоминал ювелирный магазин»

Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Sean Gallup / Getty Images

Тревел-блогерша побывала в Норвегии и описала жизнь в этой стране словами «мясной отдел напоминал ювелирный магазин». Мнением она поделилась в блоге «Валери лайт» на платформе «Дзен».

Россиянка месяц прожила в скандинавской стране и была удивлена стоимостью продуктов в местных супермаркетах, таких как Rema 1000 и Kiwi. Так, килограмм томатов на севере Европы можно купить за 89 крон (713 рублей), болгарские перцы — за 120 крон (962 рубля), а огурцы — за 70 (561). При этом булка хлеба стоит от 28 крон (224 рубля), десяток яиц — от 45 (360), курица — 220 крон (843 рубля) за килограмм.

Девушка призналась, что обычные продукты «на два дня» — молоко, сыр, хлеб, яйца, макароны — обошлись в 7,6 тысячи рублей. Причиной таких цен туристка назвала суровый климат Скандинавии, который не пригоден для сельского хозяйства, поэтому продукты приходится импортировать.

При этом средняя зарплата в Норвегии — 45 тысяч крон (172,4 тысячи рублей). Она покрывает все расходы, однако европейцы покупают только необходимые продукты. Путешественница отметила, что за все время пребывания в стране начала «осознанно» подходить к питанию. «В России я могла зайти в магазин и накупить всякой ерунды: снеки, печенье, сладости. Здесь каждая покупка обдуманна», — заключила автор публикации.

Ранее жительница Германии побывала в России и высказалась о главном недостатке русских женщин. Наблюдая за жизнью российских семей, туристка отметила, что их быт строится на «несправедливых» правилах.

