22:04, 29 октября 2025Силовые структуры

Российская семья устала от раздражающей привычки соседа и засудила его

Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Freepik

Суд Красногорского района Каменска-Уральского разрешил спор двух соседей — семьи с двумя детьми и любителя громкой музыки, который живет рядом. О решении в пользу семейной пары сообщает Ura.ru.

Отмечается, что поводом для разбирательства в правовом поле стала постоянная музыка, которую мужчина включал на большой громкости. Происходило это с утра и до позднего вечера, лишь с двухчасовым перерывом днем. Ситуация не понравилась соседям, которые потребовали от меломана моральной компенсации.

Изначально семейство несколько раз обращалось к жителю дома, чтобы он сделал музыку потише, однако на просьбы он никак не реагировал. Разрешить конфликт смогли только в суде: ни участковый, ни жалобы в управляющую компанию не помогли.

Требования пары суд признал законными и обоснованными. Из материалов следует, что постоянный шум создал неблагоприятные условия для отдыха, учебы и общего психологического состояния детей и их родителей. Теперь нарушитель тишины обязан выплатить компенсацию в 25 тысяч рублей в пользу каждого члена семьи. Речь идет о супругах и двоих детей.

Ранее сообщалось, что соседи известного российского продюсера Руслана Устинова пожаловались на его постоянные нападки. По их словам, на протяжении четырех лет музыкант ежедневно громко слушает композиции с 09:00 до 22:00 и бросается камнями в живущего по близости человека, который просит сделать звук потише.

