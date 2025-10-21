Экономика
13:07, 21 октября 2025

Известный российский продюсер запугал соседей

SHOT: Соседи продюсера Устинова пожаловались на его постоянные нападки
Александра Качан (Редактор)
Кадр: Telegram-канал SHOT

Соседи продюсера фильма «Вий 3D» Руслана Устинова пожаловались на его постоянные нападки и угрозы. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

57-летний Устинов проживает в частном доме в московской деревне Милорадово. По словам владельцев соседних участков, на протяжении четырех лет продюсер ежедневно громко слушает музыку с 09:00 до 22:00, кидается камнями в соседа, который просит сделать потише, заливает его постройки водой, ругается матом и угрожает, а также причиняет другие неудобства. В прошлом Устинов прострелил мужчине руку за громкий собачий лай, доносившийся с его территории.

На продюсера неоднократно заявляли полицию, но безрезультатно. Когда сотрудники органов приезжают по адресу, Устинов не открывает дверь. За стрельбу и нанесение вреда соседу продюсер получил 40 часов исправительных работ.

Ранее суд отказался рассматривать иски главы Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталия Бородина и юриста, ветерана боевых действий Александра Трещева к певице Алле Пугачевой.

