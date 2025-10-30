Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
07:44, 30 октября 2025Бывший СССР

Российские военные рассказали о пытках на электрическом стуле в плену ВСУ

Мирошник: Военных ВС РФ в плену ВСУ пытают на электрическом стуле
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Vasily Fedosenko / Reuters

Российские военные, освобожденные из украинского плена, рассказали о пытках на электрическом стуле. Об этом сообщил РИА Новости посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

По его словам, бойцы Вооруженных сил (ВС) РФ «проходят через электрические стулья, издевательства, постоянные избиения, эксперименты и лекарства». Как рассказал один из военных, его однополчанина затравили собаками до смерти.

Ранее российский боец сообщил о жестоких пытках в плену у ВСУ. «Электрошокером били, дубинками. Одному дубинкой руку раздробили», — отметил военнослужащий с позывным Рекрут. Он добавил, что были и более жестокие издевательства.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп приказал срочно испытать ядерное оружие. Как это отразится на отношениях России и США?

    Вор в законе Вася Бандит пожаловался на здоровье

    На один жест Трампа после встречи с Си Цзиньпином обратили внимание

    Трамп анонсировал поездку в Китай

    Дибров отказался отвечать на один вопрос о бывшей жене

    «Самая сексуальная спортсменка мира» снялась в платье с откровенным вырезом на талии

    Трамп прокомментировал встречу с Си Цзиньпином

    Стало известно об обманывающем дроны ВСУ российском снайпере

    ВС России нанесли массированный удар по Украине

    Российские военные рассказали о пытках на электрическом стуле в плену ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости