Российские военные рассказали о пытках на электрическом стуле в плену ВСУ

Мирошник: Военных ВС РФ в плену ВСУ пытают на электрическом стуле

Российские военные, освобожденные из украинского плена, рассказали о пытках на электрическом стуле. Об этом сообщил РИА Новости посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

По его словам, бойцы Вооруженных сил (ВС) РФ «проходят через электрические стулья, издевательства, постоянные избиения, эксперименты и лекарства». Как рассказал один из военных, его однополчанина затравили собаками до смерти.

Ранее российский боец сообщил о жестоких пытках в плену у ВСУ. «Электрошокером били, дубинками. Одному дубинкой руку раздробили», — отметил военнослужащий с позывным Рекрут. Он добавил, что были и более жестокие издевательства.