Минобороны: Российские военные заняли населенный пункт в Харьковской области

Российские военные заняли населенный пункт Садовое в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

Бои за село вели бойцы подразделения группировки войск «Запад». В частности, военнослужащим удалось нанести поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной, штурмовой бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) и бригаде теробороны в населенном пункте и близлежащих к нему районах.

По данным оборонного ведомства, украинская штурмовая группа пыталась восстановить контроль над переправой через реку Оскол в районе Садового, но безуспешно.

Ранее в Минобороны сообщили, что Вооруженные силы России в ответ на атаки ВСУ, нанесли удар по украинским объектам. Атакам подверглись, в том числе военные аэродромы и объекты энергетической инфраструктуры.