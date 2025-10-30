Россия
12:16, 30 октября 2025Россия

Российские военные взяли под контроль населенный пункт в Харьковской области

Минобороны: Российские военные заняли населенный пункт в Харьковской области
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Российские военные заняли населенный пункт Садовое в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

Бои за село вели бойцы подразделения группировки войск «Запад». В частности, военнослужащим удалось нанести поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной, штурмовой бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) и бригаде теробороны в населенном пункте и близлежащих к нему районах.

По данным оборонного ведомства, украинская штурмовая группа пыталась восстановить контроль над переправой через реку Оскол в районе Садового, но безуспешно.

Ранее в Минобороны сообщили, что Вооруженные силы России в ответ на атаки ВСУ, нанесли удар по украинским объектам. Атакам подверглись, в том числе военные аэродромы и объекты энергетической инфраструктуры.

