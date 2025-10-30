Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:07, 30 октября 2025Россия

Раскрыты цели ответного удара по территории Украины

Минобороны: ВС России нанесли ответный удар по украинским объектам
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Вооруженные силы (ВС) России в ответ на атаки ВСУ, нанесли удар по украинским объектам. Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

«Вооруженными силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами», — говорится в сообщении.

Материалы по теме:
Российский регион потрясла трагедия: мать умерла на могиле бойца СВО, а вскоре умер и его брат. Он не дождался помощи врачей
Российский регион потрясла трагедия: мать умерла на могиле бойца СВО, а вскоре умер и его брат. Он не дождался помощи врачей
29 августа 2025
«Цинковый гроб был с окошком, но я не позволила никому смотреть» Через что проходят родные, когда хоронят бойцов СВО?
«Цинковый гроб был с окошком, но я не позволила никому смотреть»Через что проходят родные, когда хоронят бойцов СВО?
9 июня 2025
«Двухсотые поднялись по лестнице в небо» Священники проповедуют о чудесных спасениях на СВО. Что они рассказывают бойцам?
«Двухсотые поднялись по лестнице в небо»Священники проповедуют о чудесных спасениях на СВО. Что они рассказывают бойцам?
10 октября 2025

Атакам подверглись предприятия военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, военные аэродромы, а также объекты энергетической инфраструктуры, которые обеспечивали работу предприятий ВПК. В оборонном ведомстве добавили, что цели удара достигнуты, все назначенные объекты были поражены.

Ранее стало известно, что в ночь с 29 на 30 октября системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили над российскими регионами 170 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины. Известно, что украинские войска пытались ударить по пятнадцати регионам России.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Американский генерал заговорил о неизбежной войне после приказа Трампа

    Ведущий Первого канала раскрыл особенность продуктовых магазинов в Северной Корее

    Свидание для россиянина закончилось больницей

    Китай отреагировал на решение Трампа о возобновлении ядерных испытаний

    Российские «Пираньи-20» запустили в серию

    Популярная модель вышла в свет в прозрачном корсете

    Санкции США не сказались на отгрузке российской нефти

    Появились новые подробности боев с попавшими в окружение в районе Купянска солдатами ВСУ

    Российский посол раскрыл результаты обращения Мелании Трамп к Путину

    Швейцария ввела связанные с «Северными потоками» санкции

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости