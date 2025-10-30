Раскрыты цели ответного удара по территории Украины

Минобороны: ВС России нанесли ответный удар по украинским объектам

Вооруженные силы (ВС) России в ответ на атаки ВСУ, нанесли удар по украинским объектам. Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

«Вооруженными силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами», — говорится в сообщении.

Атакам подверглись предприятия военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, военные аэродромы, а также объекты энергетической инфраструктуры, которые обеспечивали работу предприятий ВПК. В оборонном ведомстве добавили, что цели удара достигнуты, все назначенные объекты были поражены.

Ранее стало известно, что в ночь с 29 на 30 октября системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили над российскими регионами 170 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины. Известно, что украинские войска пытались ударить по пятнадцати регионам России.