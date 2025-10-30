Бывший СССР
Российские войска уничтожили использовавшийся ВСУ мост в Днепропетровской области

Опубликовано видео уничтожения российскими военными моста через реку Волчья
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Российские войска уничтожили мост через реку Волчья в Днепропетровской области, который использовался Вооруженными силами Украины (ВСУ). Видео атаки на инфраструктурный объект публикует Telegram-канал «Изнанка».

На кадрах, снятых с дрона, видно, как по мосту наносится серия ударов. В небо поднимаются столбы пыли и дыма. Затем демонстрируется полностью разрушенный участок моста.

Отмечается, что объект был расположен в районе населенного пункта Покровское.

Ранее по указанному мосту уже наносились удары с помощью фугасных авиабомб, однако полностью уничтожить объект тогда не удалось. Он продолжал использоваться для переправы.

