ВС России взяли Красногорское в Запорожской области

Вооруженные силы (ВС) России взяли новый населенный пункт в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает Telegram-канал «Воин DV».

Уточняется, что под контроль российских военнослужащих перешло село Красногорское в Запорожской области. Его взяли штурмовые подразделения 60-й отдельной мотострелковой бригады 5-й армии РФ.

«Потери противника составили до взвода живой силы ВСУ, четыре бронемашины и девять единиц автомобильной техники», — говорится в публикации.

Ранее депутат Верховной Рады Украины Анна Скороход сделала признание о положении ВСУ (Вооруженных сил Украины) в Красноармейске (украинское название — Покровск). Она заявила, что украинские войска неспособны противостоять армии России.