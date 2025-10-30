Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:47, 30 октября 2025Бывший СССР

Российские войска взяли новый населенный пункт в зоне СВО

ВС России взяли Красногорское в Запорожской области
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Кадр: Telegram-канал «Воин DV»

Вооруженные силы (ВС) России взяли новый населенный пункт в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает Telegram-канал «Воин DV».

Уточняется, что под контроль российских военнослужащих перешло село Красногорское в Запорожской области. Его взяли штурмовые подразделения 60-й отдельной мотострелковой бригады 5-й армии РФ.

«Потери противника составили до взвода живой силы ВСУ, четыре бронемашины и девять единиц автомобильной техники», — говорится в публикации.

Ранее депутат Верховной Рады Украины Анна Скороход сделала признание о положении ВСУ (Вооруженных сил Украины) в Красноармейске (украинское название — Покровск). Она заявила, что украинские войска неспособны противостоять армии России.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Американский генерал заговорил о неизбежной войне после приказа Трампа

    Ведущий Первого канала раскрыл особенность продуктовых магазинов в Северной Корее

    Свидание для россиянина закончилось больницей

    Китай отреагировал на решение Трампа о возобновлении ядерных испытаний

    Российские «Пираньи-20» запустили в серию

    Популярная модель вышла в свет в прозрачном корсете

    Санкции США не сказались на отгрузке российской нефти

    Появились новые подробности боев с попавшими в окружение в районе Купянска солдатами ВСУ

    Российский посол раскрыл результаты обращения Мелании Трамп к Путину

    Швейцария ввела связанные с «Северными потоками» санкции

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости