Российский боец рассказал об отправке к позициям ВСУ дронов с песнями группы «Сектор Газа»

RT: Российские военные направляют к позициям ВСУ дроны с музыкой

Российские военные направляют к позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) дроны с музыкой для того, чтобы убедить их сдаться. Об этом в беседе с RT рассказал оператор разведывательного дрона с позывным Муха из группы «Контора» группировки войск «Запад».

По словам бойца, основными задачами для операторов разведывательных дронов являются контроль подъездных путей на предмет выявления автомобилей и бронетехники ВСУ, а также выслеживание гексокоптеров типа «Баба-яга» и «дронов-ждунов» на дорогах, по которым следуют российские военные.

«Обнаружив цели, мы передаем постам, которые работают на FPV-дронах, а они уже наносят прицельные удары [по технике ВСУ]», — объяснил Муха.

Он добавил, что операторы разведывательных дронов также занимаются сбросом агитационных листовок, чтобы солдаты ВСУ впоследствии сдавались. По его словам, с этой же целью для украинских бойцов включают музыку. «Летаем со звуком. Включаем российские песни, в основном "Сектор Газа"», — отметил Муха.

Ранее боец с позывным Кабзон рассказал о случае, когда солдаты ВСУ подхватили начатую им песню «Катюша». Этот момент попал на видео.