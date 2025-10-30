Из жизни
02:17, 30 октября 2025Из жизни

Российский бомж раздал друзьям сотни тысяч рублей

Тюменский бомж раздал друзьям более 200 тысяч рублей
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

В Тюмени бомж влез в частный дачный дом и нашел там сумку с 750 тысячами рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Часть денег ранее судимый бездомный потратил в местных магазинах, однако значительную сумму он отдал своим друзьям. В итоге, когда его задержали сотрудники полиции, в сумке не хватало 230 тысяч. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище».

Ранее французский бездомный украл у инкассаторской фирмы в парижском аэропорту Руасси — Шарль-де-Голль мешок с 500 тысячами евро. Спустя два с половиной месяца полицейские обнаружили мужчину в социальном приюте. Тот признался в содеянном, но заявил, что денег у него больше нет.

