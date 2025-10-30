Российский город окутал пар

Город Химки окутал пар из-за аварии

Подмосковные Химки окутал пар из-за аварии. Внимание на ситуацию в российском городе обратили в Telegram-канале «Типичные Химки».

На записи, сделанной одним из местных жителей, можно увидеть, как кипяток хлынул в залив реки Химка, из-за чего над водоемом поднялся пар. Автор публикации уточнил, что вода при этом изменила цвет. «Жалко раки в этой речке не водятся, хорошая парная, только укропа добавить и можно по пивку!» — прокомментировал произошедшее один из местных жителей в комментариях.

В начале октября жители Химок жаловались на аналогичную проблему. По их словам, горячая вода хлынула в реку из-за прорыва на теплотрассе. При этом в многоквартирных домах не было отопления и горячей воды.