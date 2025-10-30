Мир
12:28, 30 октября 2025Мир

Российский посол раскрыл результаты обращения Мелании Трамп к Путину

Дарчиев: Письмо Мелании Трамп к Путину помогло воссоединить несколько семей
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Jessica Koscielniak / Reuters

Письмо первой леди США Мелании Трамп к президенту России Владимиру Путину помогло оперативно воссоединить несколько семей на Украине и в России. Об этом рассказал российский посол в Вашингтоне Александр Дарчиев, передает РИА Новости.

«Особо отметим, что первая леди США Мелания Трамп, обратившаяся к президенту России с просьбой отнестись со всем вниманием к судьбе несовершеннолетних в зоне конфликта, выразила признательность за готовность российской стороны предоставить объективную и детальную информацию», — заявил дипломат.

Дарчиев поделился, что благодаря этому взаимодействию восемь детей уже смогли вернуться к своим родным: семь из них на Украину и одна девочка в Россию. При этом он отметил, что процесс контролировался Международным комитетом Красного Креста.

Ранее сообщалось, что Мелания Трамп в письме, адресованном Путину, попросила политика защитить детей от войны, установив мир. Послание российскому лидеру передал президент США Дональд Трамп во время встречи на Аляске.

После этого глава Белого дома заявил, что Путин очень хорошо принял письмо Мелании с просьбой защитить детей.

