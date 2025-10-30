Российский прокурор оказался на допросе из-за сейфа

ФСБ задержала прокурора Кингисеппа Стрельникова

ФСБ задержала прокурора Кингисеппа Андрея Стрельникова. Об этом сообщает 47news в своем Telegram-канале.

По данным канала, правоохранители провели обыск у него дома и на рабочем месте. Силовики заинтересовались Стрельниковым из-за сейфа с папками уголовных дел, которые гособвинение получило от следователей и полиции.

Кроме того, отмечается, что формально фигурант — старший советник юстиции, — сейчас является уже бывшим сотрудником ведомства.

Ранее сообщалось, что гособвинение запросило срок для бывшего начальника управления департамента Минобороны по обеспечению государственного оборонного заказа Владимира Вертелецкого.