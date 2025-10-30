Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:15, 30 октября 2025Силовые структуры

Российский прокурор оказался на допросе из-за сейфа

ФСБ задержала прокурора Кингисеппа Стрельникова
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

ФСБ задержала прокурора Кингисеппа Андрея Стрельникова. Об этом сообщает 47news в своем Telegram-канале.

По данным канала, правоохранители провели обыск у него дома и на рабочем месте. Силовики заинтересовались Стрельниковым из-за сейфа с папками уголовных дел, которые гособвинение получило от следователей и полиции.

Кроме того, отмечается, что формально фигурант — старший советник юстиции, — сейчас является уже бывшим сотрудником ведомства.

Ранее сообщалось, что гособвинение запросило срок для бывшего начальника управления департамента Минобороны по обеспечению государственного оборонного заказа Владимира Вертелецкого.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин приказал пустить украинских и иностранных журналистов в «котлы» ВСУ. Минобороны сделало заявление

    Ольга Серябкина показала внешность без макияжа

    Доллар официально подорожал на рубль

    Wildberries задумала купить страховую компанию

    Tesla решила в десятый раз отозвать одну из своих машин

    Представитель РПЦ отреагировал на совет идти в церковь изменившим женам россиянам

    Россиянам подсказали простые способы с легкостью пережить шестидневную рабочую неделю

    Захарова рассказала о попытках Запада использовать рычаги давления на Россию

    Пентагон приказал военным Нацгвардии США быть готовыми к подавлению беспорядков

    Российская пенсионерка развращала малолетнего внука при его отце

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости