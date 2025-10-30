Российский регион ночью атаковали беспилотники

Слюсарь: Силы ПВО сбили беспилотники в трех районах Ростовской области

В ночь на четверг, 30 октября, Ростовскую область атаковали беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Об этом сообщил губернатор российского региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

По его словам, дроны были перехвачены средствами противовоздушной обороны (ПВО) в трех районах области. В результате атаки в двух частных домах хутора Касьяновка были выбиты окна. Никто не пострадал.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении шести беспилотников направлявшихся на столицу. На местах падения обломков вражеских дронов работают специалисты экстренных служб.