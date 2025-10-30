Россия
Российского первокурсника нашли без признаков жизни рядом с открытой банкой натрия

Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Первокурсника из Бурятии нашли без признаков жизни на заливе в Петергофе, рядом с ним находилась открытая банка азотнокислого натрия. Российского юношу искали на протяжении двух недель, стало известно Telegram-каналу «Mash на Мойке».

Молодой человек переехал в Северную столицу из Улан-Удэ после поступления на факультет математики и компьютерных наук.

Он проживал в общежитии вуза в Петергофе. Мать студента рассказала, что 13 октября он исчез. По признанию родительницы, юноша в день пропажи общался с ней грубо. Россиянка забеспокоилась и отправилась в общежитие, куда заселился сын. К поискам юноши подключились волонтеры.

Удалось выяснить, что незадолго до исчезновения студент получил посылку на маркетплейсе. В коробке находился технический натрий азотнокислый. Хотя, по словам женщины, сын никогда не увлекался химией.

Его тело обнаружили на заливе добровольцы. Рядом с юношей нашли банку натрия и ложку.

Ранее сообщалось, что в Ленинградской области 19-летнего студента нашли под окнами дома после разговора с отцом. Спасти юношу тогда не удалось.

