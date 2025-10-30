Российского подростка жестоко избили из-за приставаний к чужой девушке

В Петербурге подростка жестоко избили из-за приставаний к чужой девушке

В Санкт-Петербурге подростка жестоко избили из-за приставаний к чужой девушке, передает 78.ru.

По сведениям издания, на несовершеннолетнего 24 октября в сквере напал его знакомый. В компании друзей юноша стал угрожать сверстнику расправой.

Подростка заставили встать на колени и просить прощения за якобы домогательства к чужой девушке. Старшеклассника повалили на асфальт и запинали ногами.

Он не стал рассказывать о случившемся семье, но его мать случайно наткнулась на видеородик с избиением. Россиянка написала заявление в полицию.

В больнице у юноши диагностировали сотрясение головного мозга и смещение одного из позвонков.

